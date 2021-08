No todos los embarazos son iguales, y sino que se lo digan a la ex de Kiko Rivera. Con su último embarazo, la influencer ha experimentado una transformación física que ni ella misma esperaba. "A pesar de la enorme tripa, en ninguno de mis embarazos me han salido estrías en esa zona. Eso ayuda a que la piel quede más tirante después, imagino", ha explicado. La sevillana ha recalcado también que "la constitución y el cuerpo de cada uno hace que tarde más o menos en volver a su estado natural".