Jesús Mariñas reaparece y anuncia que padece cáncer: “Lo voy a superar”

“ Hay que admitirlo, superarlo y lucharlo . A mí decir que tengo cáncer es como decir que me voy a morir mañana. Yo soy de otra época y tengo otra mentalidad”, han sido algunas de las palabras que recoge en páginas interiores la cabecera del periodista. Frases que ponen sobre la mesa el miedo que pasó el periodista cuando el médico le comentó la enfermedad que padecía: un cáncer de vejiga.

A pesar de unos primeros momentos de incertidumbre, Mariñas apuesta por mirar el futuro con energía y mucha positividad, tal y como reflejan sus palabras en su reaparición pública: "Estoy seguro de que voy a salir de esta. Lo llevo con serenidad". Unas ganas de vivir que aparecen entre pregunta y pregunta cuando se le plantea el miedo a la muerte: “No, y pienso mucho en la muerte. Pero no le tengo miedo porque nunca la he pasado. Cuando me toque ya te lo podré decir”.