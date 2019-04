Jesús Vázquez más reivindicativo que nunca: "Amar no es delito, la homofobia sí"

Las noticias de la última semana en torno al tema de la homosexualidad son devastadoras: Brunei empezará a castigarla con la muerte por lapidación , mientras que el Obispo de Alcalá permitía cursos clandestinos para curar esta orientación sexual. Jesús Vázquez no ha querido perder la oportunidad de mostrar su rechazo a estas dos noticias a través de sus redes sociales.

No es la primera vez que el presentador de 'Bake off' habla en contra de todas aquellas personas que califican la homosexualidad de "enfermedad". Jesús Vázquez es muy receloso de su vida privada, pero cuando tiene que dar la cara y decir públicamente aquello que cree justo, lo dice.

La primera foto va dirigida al Obispo de Alcalá. En ella podemos ver a la pareja más joven, durante un desfile del Orgullo, dándose un beso. Jesús ha querido mandar con esta imagen el siguiente mensaje: "Al obispo de Alcalá: la homosexualidad no es una enfermedad y por tanto no necesita cura. Amar no es delito, La homofobia si".