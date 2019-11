Felizmente casado y redactor de un portal de cómics: La nueva vida de Jorge Berrocal 'GH'

Jorge Berrocal sólo tenía 25 años cuando decidió dejar el ejército y adentrarse en el desconocido, en ese momento, por todos ‘ Gran Hermano ’. Otra cosa no, pero como concursante dio momentos para la historia de la televisión: se enamoró, se enfadó, disfrutó, lloró y popularizó su “¿quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza”. ¿Quién?, se preguntaba sin parar y como una pregunta retórica que luego puedo contestarse él mismo tras salir de su encierro en Guadalix.

Ni un año duró con María José Galera y su ruptura estuvo marcada por las exclusivas y muchos reproches. La pierna de Jorge se quedaba encima de él para no irse. Eso sí, tras su paso por el buque insignia de Telecinco, vinieron otros programas ejerciendo de colaborador como ‘Crónicas Marcianas’, una participación en ‘Hotel Glam’, donde también salió el primero, e incluso se atrevió con ‘GH’ El reencuentro, donde iba con la intención de reconciliarse con su ex, siendo ella la que abandonaba a los siete días. La pierna de Jorge parecía estar de forma permanente sobre él sin poder controlarlo.

El ex colaborador se casó con una mujer 13 años menor que él

"No me había casado hasta ahora porque no había encontrado a la persona adecuada. Me siento muy feliz. Ya era hora de que llegara la mujer de mi vida", comentaba Berrocal para la revista ‘Pronto’ el día de su enlace.