Jorge Javier Vázquez, sobre Mila Ximénez: "Ha decidido aceptar una oferta que le estaba quitando el sueño"

El presentador considera que, aunque la estabilidad está bien, hay que exponerse, vivir un desencanto o una bajadita a los infiernos y es por eso que considera que Mila ha hecho lo correcto. Jorge Javier Vázquez admite que no puede con las personas tibias: "Me sublevan. Están en la tierra para hacer bulto, pero no los echaríamos de menos si desaparecieran. Los tibios no solo no se dan cuenta de lo coñazo que son, sino que, además, se permiten el lujo de dedicar miradas compasivas a aquellos que deciden jugársela".