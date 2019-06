Jorge Javier Vázquez cuenta sus noches de pasión en Canarias: "Amo Lanzarote desde entonces"

Jorge Javier ha explicado que fue justo cuando trabajaba para Ana Rosa Quintana cuando volaba cada fin de semana hasta las islas Canarias para disfrutar de su entorno y su paisaje: Vuelvo a Lanzarote, isla en la que fui muy feliz. No sé si la tengo mitificada y, por eso, quiero pasearla y vivirla de nuevo. Hace veinte años fui y me eché un novio de allí. Por aquel entonces, trabajaba con Ana Rosa y, como me pagaba tan bien, volaba a la isla cada fin de semana. Para mí, era una situación ideal: trabajaba en Madrid y, luego, disfrutaba del amor y el sexo en un entorno único"

Pero Jorge, que fue de viaje a Lanzarote con su ex Paco, con el que se lleva a las mil maravillas, también ha recordado lo que más le impactó y le gustó de esa isla cuando la visita hace años: "Recuerdo que, de primeras, el paisaje de Lanzarote me impactó. Jamás había visto nada igual: pueblos pequeños, zonas volcánicas sin ninguna edificación que parecían sacadas de otro planeta. Quien lo conoce sabe de qué hablo".

Desde entonces, parece que el presentador de 'Sálvame' tiene idolatrada a esa isla por lo que vivió y lo que sintió en aquellos años. Tanto, que Jorge Javier no duda en visitarla, como esta vez, cada vez que puede: "Inmediatamente descubrí que sí. Ya por aquella época se me pasó por la cabeza dejar de vivir en la península y trasladarme a la isla. Me atraparon su clima, los paisajes alucinantes, ese ritmo de vida menos estresante, la alegría de su gente. Amo Lanzarote desde entonces. A ver con qué me encuentro tantos años después"