Jorge Javier Vázquez se escapa a Cerdeña de vacaciones con su exnovio Paco

En un visible acercamiento tal como se puede ver en las imágenes de la publicación, el presentador de Telecinco ha compartido vacaciones italianas con su exnovio Paco y la sintonía entre los dos no puede ser más evidente. Desde que en marzo Jorge Javier sufriese un ictus, la pareja no ha dejado de estar en contacto y esta escapada no resulta la primera que hacen juntos.