José Sánchez acaba de regresar de su peregrinaje a Santiago de Compostela y ha querido compartir con todos sus seguidores la maravillosa experiencia que ha vivido realizando el Camino. A través de su cuenta de Instagram, el ex de Adelina ha querido relatar su vivencia haciendo esta milenaria ruta y convertirse a su vez en "una ayuda o una guía" para todos aquellos que se animen y quieran conseguir la Compostela. Pero además, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha aprovechado para lanzar un dardo a su ex tras su ruptura.

"Ahora me he encontrado en un momento tanto personal como emocional en el que sí estaba preparado para ello. Hacer el Camino de Santiago ahora ha sido una oportunidad de trabajo, porque además de Guardia Civil hago más cosas", añade haciendo referencia a su faceta de influencer. En este sentido, José no se olvida de las restricciones de movilidad existentes entre comunidades y no duda en alertar que estas solo deben producirse por causa justificada, como en su caso.