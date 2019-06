Kiko Hernández cuenta cómo fue su encuentro con las Campos en la boda de Belén Esteban: "Hubo un momentazo"

Kiko Hernández se ve las caras con las Campso en la boda de la Esteban

La boda de Belén Esteban ha sido el evento del año y Kiko Hernández ha querido contar cómo se lo pasó en su blog de la revista 'Diez Minutos'. El colaborador de 'Sálvame' no sólo ha explicado las medidas de seguridad que tuvieron durante la celebración, también ha elogiado el menú elegido por Belén (con abunadante jamón, y del bueno) y ha explicado cómo vivió el encuentro con todas las Campos.

La inesperada reacción de Terelu con el colaborador de 'Sálvame'

"Pero si hubo un momento -qué digo momento, momentazo-, fue mi reencuentro con Las Campos. Con Terelu fue como si entre ella y yo nunca hubiera pasado absolutamente nada. Yo estaba en una mesa de pie, con Mila Ximénez y más gente y, de pronto, vino ella", ha comentado Kiko en su crónica.

Te voy a hacer pum, pum en el culo por algunas cosas que he oído tuyas

Es más Kiko no ha dudado en elogiar la actitud de la hija mayor de las Campos: "Terelu habló como si este tiempo en el que hemos estado distanciados no hubiera existido. No estaba molesta con nada de lo que había visto. Simplemente me hizo un pequeño guiño como diciendo: “Te voy a hacer pum, pum en el culo por algunas cosas que he oído tuyas”.

Así fue el encuentro de Kiko Hernández con Carmen Borrego

Kiko Ha contado que el encuentro con Carmen fue diferente al de Terelu. El colaborador y presentador ha explicado que Borrego esquivaba el encuentro e incluso no se acercaba a sus compañeros porque él estaba con ellos.

Carmen hizo ademán de acercarse, pero José Carlos la frenó. Luego fui consciente de que se estaba acercando a todos menos a mí… Y a algunos se lo justificó diciendo que no me había visto porque no ve de lejos", ha explicado Kiko.

Eso sí, más tarde ocurrió el esperado encuentro, muy frío en palabras de Kiko: "Sucedió después de mi charla con Terelu. Entonces se acercó su hermana aprovechando que su marido no estaba delante, porque yo creo que era él quién la frenaba y no quería que hablara conmigo… Nos dimos un beso frío, mantuvimos una conversación absurda y se notaba que teníamos muchas ganas de distanciarnos. Es decir, que no me aportó nada".

Con Carmen fue un encuentro frío y absurdo

María Teresa piropeó a Hernández en la boda de Belén Esteban

En ese mismo reencuentro con Carmen Borrego se acercó María Teresa Campos que tenía un mensaje para Kiko, según ha comentado el mismo en esta cabecera: "Se acercó, me tocó la cara y me dijo: “Sabes que te he querido siempre, que te he querido muchísimo”. Y después me soltó: “Qué guapo estás, tío”.