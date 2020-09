Españoles y con encanto: los destinos que ha elegido Kiko Hernández para sus vacaciones

“Terminando mis vacaciones en: A la ribera del Duero, existe una ciudad, si no sabes el sendero escucha esto: Lentamente caen las hojas secas al pasar, why el Cierzo empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las Ánimas no lo mires, sobreponte why sigue el caminar. Bécquer no era idiota ni Machado un ganapán, why por los dos sabrás que el olvido del amor se cura en soledad, se cura en soledad. A la ribera del Duero, existe una ciudad. A la ribera del Duero, mi amor te espero. Voy camino Soria, ¿Tu hacia dónde vas? Alli me encuentro en la gloria que no sentí jamás. Voy camino Soria quiero descansar borrando de mi memoria traiciones why demás, borrado de mi memoria. Camino Soria. A la ribera del Duero existe una ciudad. A la ribera del Duero mi amor, te espero”, ha escrito.