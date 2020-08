De la noche a la mañana, la pareja ha decidido compartir todos y cada uno de los detalles de su romántica escapada. Pero esto no es todo, aunque Kiko no quería ser fotografiado ni grabado tras perder 14 kilos, ha sido él mismo el que ha dado el paso de compartir numerosas imágenes en las que podemos ver el impresionante cambio físico que ha experimentado tras permanecer ingresado en el hospital.

La reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar y han sido muchos los que se han quedado muy sorprendidos al ver que el colaborador de 'Sálvame' ha comenzado a compartir infinidad de fotos de su viaje. Por otro lado, el tablón de comentarios de sus publicaciones también se ha llenado de numerosos mensajes de cariño y de felicitaciones por su recuperación.

Así es el lujoso hotel en el que están Kiko Matamoros y Marta López

Por si fuera poco, Marta ha roto su silencio desde México y ha hablado sin tapujos sobre su complicada relación con Anita Matamoros. Tal y como ha asegurado la influencer, la hija de Kiko y Makoke parece haberle declarado la guerra. Esto ha sido, entre otras muchas cosas, lo que ha dicho de ella: "Ana tiene una guerra conmigo, pero no es mutua (...) Al principio no había problemas pero todo se torció". La modelo ha confesado que ha contado con el apoyo de Kiko en todo momento, que no ha dudado en defenderla siempre que ha sido necesario.