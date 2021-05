Efectivamente, las palabras de Isabel Pantoja en 'Top Star' no han sentado nada bien a su hijo Kiko. La artista, que fue preguntada sobre si creía que el talento era hereditario o no, respondió tajantemente de forma negativa. Aunque la tonadillera no hizo referencia directa en ningún momento a su hijo, Kiko ha entrado al trapo y ha respondido públicamente.