Kiko Rivera se ha pronunciado tras descubrir que Isa Pantoja y Asraf Beno se casan. A través de su perfil oficial de Instagram, el hijo de Isabel Pantoja ha reaccionado a la noticia y ha enviado un mensaje públicamente a su hermana. Su reacción era una de las más esperadas por todos, pues el artista no había dicho nada hasta el momento.

Estas han sido las palabras que le ha dedicado Kiko a Isa Pantoja en las redes sociales: “Esto es algo que me alegra el corazón. Enhorabuena, hermana. Te deseo que seas feliz para el resto de tus días. Me emociona ver tu evolución y tu cambio. Contando los días estoy ya”. La cosa no ha quedado ahí y el artista ha señalado que está seguro de que “será un día inolvidable”.