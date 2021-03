Patricia también se ha sincerado sobre su embarazo y ha aclarado la razón por la que no ha vuelto a hablar sobre este tema a través de las redes sociales. “Desde que dije que estaba embarazada he sentido una presión impresionante. Lo he pasado muy mal y por ese motivo he decidido no dar más explicaciones hasta que me sienta fuerte. Es doloroso que haya personas tan crueles que piensen que se puede jugar con este tema”, ha señalado la joven.