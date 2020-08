Lola Ortiz confiesa su ruptura con Vanesa Klein y rompe a llorar: "Lo pasé muy mal"

Lola Ortiz y Vanesa Klein rompen: todos los detalles

Un sentimiento que comparten con su protagonista, que no ha podido evitar las lágrimas al recordar lo “mal” que lo ha pasado a raíz de esta historia de amor que, desgraciadamente, no ha tenido un final feliz. Tal y como ha explicado la canaria, tuvo que enfrentarse a una persona muy importante en su vida por no “entender” su orientación sexual. “No ha sido nada fácil”, ha explicado en este vídeo que es solo un adelanto de lo que podremos ver mañana en mtmad.