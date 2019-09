Maestro Joao abre las puertas de su templo: "A Jorge Javier le debo muchas cosas de mi vida"

Maestro Joao nos enseña de primera mano los rincones de su templo

El exconcursante de 'Supervivientes' nos habla de amor, videncias y otras muchas experiencias

Hay lugares en los que se respira buen rollo y luego está el Templo del Maestro Joao. Con una puerta doble que indica por dónde tenemos que entrar y también salir, uno ya se imagina que estar allí es toda una experiencia. Y no vamos desencaminados porque es pisar el interior y toparnos de lleno con un pozo de los deseos, un coro de pájaros cantarines y la magia del incienso para sentir que entramos en otra dimensión y eso que aún nos falta por ver su antecámara secreta.

Con una sonrisa perenne, el Maestro Joao nos recibe y nos hace estar como en nuestra propia casa, salvando algunas diferencias: estamos rodeados de velas, cruces y también acompañados por la muerta Lola. Todo muy surrealista, pero hay que reconocer que emocionante. Y desde sus contestaciones hasta los rituales que en directo hace, nos deja con la boca abierta, además de cierto sustito en el cuerpo cuando nos desaparece por un momento el trípode de la cámara que hemos llevado para el reportaje.

"Eso es muy normal aquí, los espíritus nos descolocan todo" es su natural respuesta y tras encontrarlo (donde estamos seguros de que habíamos mirado), nos vamos de este templo no solo con una entrevista, sino también una experiencia extrasensorial para el cuerpo.

Estamos en tu templo y nos gustaría que nos explicaras un poco cómo fluye la energía en él, porque sabemos que las cosas no están colocadas al azar y que desde la entrada a la salida hay una explicación para todo

No hay nada al azar en mi templo. Al entrar hay un cartel fuera que dice 'cambiará tu vida' y es verdad la gente tiene que entrar por un lado y salir por otro para que se dé ese cambio de energía. Se tienen que ir distintos a como entraron.

¿Cuándo descubriste tus cualidades como vidente? ¿Cuáles fueron las señales?

Nací con ello. Es algo que viene de familia. De pequeño no era tan consciente, pero sí sabía que algo me pasaba. Yo desdramatizo mucho este mundo de la videncia. No soy de los de... ¡ay yo soy el iluminado! La videncia no es más que un desarrollo de la intuición por encima de lo normal. La mía es elevada y por eso puedo ver lo que va a ocurrir y hay una cantidad de acierto muy grande. Y luego también tengo la gracia para cortar la negatividad de la gente a través de una oración familiar y de la sal y el agua.

¿Cómo afectan tus visiones a tu vida personal?

Procuro tener los pies muy en la tierra y no estar viviendo de mi propia intuición porque sería muy triste en los momentos malos. Mis visiones las he acoplado a mi vida como un defecto o una virtud más de las que tenemos todo el mundo. Por lo tanto, no me afecta de una manera grave para nada y si me afecta en algo tengo que decir que es positivamente.

¿Qué cosas son las que mejor canalizas?

Todo lo que tenga que ver con el amor. Yo digo que soy un médico del alma. Los otros médicos son los que miran el corazón como músculo, pero yo lo que miro es el alma. Entonces todo lo que tenga que ver con el amor como el de pareja, amigos, padres o hijos es mi punto fuerte.

En tu web indicas que puedes consultar el futuro de muchos soportes adivinatorios: tarot, baraja, péndulo, horóscopos, runas... ¿Con qué medio sientes mayor conexión con lo inmaterial?

El más cotidiano para utilizar es el tarot, pero tengo que decir que también utilizo algo que lo habréis visto en la televisión porque habló de ello Miriam Saavedra: un espejo con fondo negro. No es un espejo normal. Yo le pregunto y a través de él, el espíritu sale. Es negro porque de toda la vida se ha dicho que los espíritus pasan a través de los espejos y para que este no se meta en este mundo no se debe de ver reflejado. En él me apoyo muchísimo cuando la gente quiere hablar con sus seres queridos. Y también utilizo un espejo chamánico que hace hoy en día de bola de cristal. Si te miras en su reflejo, puedes ver el futuro y el destino. No hay muchos de estos y creo que soy una de las únicas personas que lo utiliza.

¿Qué rituales son los que más te piden en tu templo?

Sobre todo el corte de negatividad, que por eso se me conoce entre generaciones. Yo lo hago a través de la sal y el agua, que en este caso viene del santuario de la Virgen de Covadonga. Tiene que ser agua recogida de un santuario, pero de virgen y hay que ir echando la sal mientras se dice una oración secreta. Si la cuento perderé la gracia y ya no lo podré volver a hacer. Es una oración que se va pasando de un familiar a otro en Jueves Santo. A mí me la pasó mi tía Julia. Y además de eliminar la mala suerte también me solicitan rituales del amor. Y es que el amor es el único sentimiento que cuando se reparte, crece. Por eso yo amanezco enamorado y continúo así todo el día.

Hay muchos tipos de médicos. Mi hermano es cardiólogo, pero yo soy médico del alma

¿Cómo se prepara el Maestro Joao para contactar con los espíritus?

Yo procuro solamente limpiarme y preparar mi entorno con velas, pero tampoco soy un obseso. Hay días que uno está más sensitivo que otros. No se puede tener un horario impuesto, pero como es algo que se dispara en mí de forma innata, no tengo que hacer ningún ejercicio especial. Sale de mí y ya está.

¿Influye alguno de tus ritos en tu pérdida de peso?, ¿cuál es el verdadero secreto?

Yo hago a la gente una oración con el laurel para ayudarles a la pérdida de peso y tengo testimonios de personas con nombres y apellidos que les ha funcionado muchísimo. Precisamente ahora estoy confeccionando un libro en el que por primera vez voy a hacer pública esa oración para que cualquier persona pueda hacerla por su cuenta, pero para mí no la he empleado. En mi caso, mi bajada de peso se la debo a Jorge Javier Vázquez. A él le debo muchas cosas de mi vida y una es esa porque fue él quien me puso en contacto con su doctora y ahora soy feliz después de haber dejado 19 kilos en el camino.

El fallecimiento de la duquesa de Alba y el 11-S: sus predicciones más sonadas

¿Puedes contarnos alguno de tus casos de éxito en sanación?

Tengo un caso muy emotivo de una señora de Alemania. La mujer contactó conmigo porque tenía al niño malo y le estaban haciendo unas pruebas. Le habían encontrado algo en la cabeza y no sabían qué era. Cuando le hicieron la segunda prueba, la mancha se hizo más grande y cuando le iban a hacer una tercera prueba para operar, esta mujer contactó conmigo y a partir de ahí todo cambió. Las palabras de los médicos fueron que "milagrosamente había desaparecido" y ella siempre me lo agradeció. Ella me regaló a mi Virgen de Banneux de los pobres de Alemania.

¿Y tus predicciones más sonadas?

Se lió mucho cuando dije con antelación de un año el fallecimiento de la Duquesa de Alba y hay también otro tema polémico en el que no me gusta hacer mucho hincapié que también vi con esa antelación y es el atentado del 11-S. Figúrate que hasta mandé un dibujo a una televisión en el que quedaba muy claramente reflejado dos palos que yo había dibujado como los dos pájaros de mi revelación. Yo no puse un avión. Yo puse dos palos grandes y uno de ellos estaba ardiendo. Todos creyeron que era una antorcha y esta resultó luego también ser simbólica en mi vida (su paso por 'Supervivientes').

¿Han acudido a tu templo en busca de consejo y sanación personas conocidas?

Sí, famosos desde Beatriz de Borbón, las Tablada, cualquiera de los 'Grandes Hermanos han pasado por aquí y también gente influyente en la política. Precisamente en las últimas elecciones vino aquí una persona de peso, que por cierto tengo que decir que salió muy contenta. Vienen aquí de todos los ámbitos: la política, futbolistas… y he tenido coincidencias muy graciosas como la de una pareja de un conocido futbolista que preguntaba por el jugador y en la siguiente consulta llegó la persona que precisamente tenía un romance secreto con ese mismo futbolista. ¡Una estaba esperando fuera y la otra sentada aquí conmigo!

¡Menudos culebrones has visto en tu templo!

¡Ay!, si me diera por hablar... (risa)

¿Le has regalado algún amuleto a Jorge Javier?

No, yo después de su susto me preocupo por él, le pregunto, escribo… Tenemos una relación vía Whatsapp muy interesante, pero yo lo que le hago es ponerle las velas a San Judas aquí en mi templo y le mando muy buena energía, que eso es lo máximo. El amuleto se lo traje cuando vine de Honduras, que es el que le di también a Rosa Benito. Era una semilla de allí con la que yo casualmente trabajo mucho en el templo y que un día empezó a aparecer allí en la playa, ¡algo extrañísimo!

Una señora vino a mi templo para que le hiciera un rezo y limpiase a su hija los piojos de la cabeza

¿Para ti Jorge Javier es tu ejemplo de hombre ideal? ¿Qué tiene de especial?

Podría tener una relación perfectamente con Jorge. Hablo a nivel sentimental porque llegados a estas alturas, las relaciones uno las va formando de otra manera y en este momento quiero en mi vida a alguien que me haga reír, que me divierta, que tenga inteligencia, que sea una persona con madurez, que me dé felicidad y... sí, veo en él a un prototipo muy bueno para mí. Pero te voy a decir una cosa… somos jóvenes todavía hay tiempo. Yo todavía pienso que todo puede suceder... (risas).

¿Qué famoso tú dirías que habría que quitarle desde luego el mal de ojo?

Por ejemplo Carlos Lozano.

¿Qué es lo más extraño que te han preguntado en alguna sesión?

Pues vino aquí una señora en representación de su hija que le habían dicho que yo hacía 'la limpieza' y quería ver si yo le podía hacer un rezo para limpiarle los piojos de la cabeza. Yo para su tranquilidad le hice un rezo a la niña y luego le recomendé que fuese a la farmacia más cercana.

¿Piensas que conocer el futuro puede ayudar a vivir el presente, a tomar decisiones o al contrario puede limitar la forma de vivir?

No, yo pienso que la información es siempre poder, pero no hay que obsesionarse con esto. Hay personas que se echan las cartas todos los días o que quieren venir todas las semanas y eso no es bueno, ni sano. Pero en momentos puntuales, ¡claro que te ayuda!

Después de tu paso por 'Supervivientes', ¿qué sueño televisivo te queda por cumplir?

Reconozco que me gusta la televisión porque después de salir de cualquier programa la gente me pone mensajes muy positivos, alegres y eso me encanta. Todo lo que me provoque felicidad, entretenimiento y alegría me gusta. Y la televisión reúne esos requisitos en el tipo de programas que yo he hecho, ¿sabes lo que me gusta mucho? Todo lo que sea corazón.

En estas últimas elecciones vino una persona de peso al templo, que por cierto salió muy contenta

¿Hay alguien con quien te lleves mal?

Sí, lo que pasa es que yo no le doy mucha importancia. No me llevo bien con personas que han hablado mal de mí sin conocerme, por ejemplo, la ex de Pol, Adara que habló mal de mí sin conocerme. De hecho, habló mal de una relación por la diferencia de edad cuando ella está con un señor que puede ser su padre, pero claro cuando uno no tiene neuronas pues dice tonterías... Hay que cultivar más eso del ignorar... Con ese tipo de gente no pierdo ni un minuto, les ignoro y ya está.

Para poner la guinda al pastel, ¿cómo ves tu futuro con Pol?

Yo cuando me enamoro lo hago para toda la vida, aunque luego igual me dura tres días y con Pol tengo una relación muy buena. La quieren llamar de compromiso, pues de compromiso, de amor, pues de amor, de pareja pues pareja. De lo que sea. Yo sinceramente creo que la relación va a durar mucho tiempo porque es una persona a la que quiero, a la que adoro, admiro y respeto.

Adara habló mal de mí por la diferencia de edad cuando ella está con un señor que puede ser su padre

Entonces se puede decir que ¿'Polao' ha salido reforzado de su primera crisis?

Muchísimo. Yo en ese momento estaba separado de Pol. Llevábamos veintitantos días enfadados. No nos hablábamos. Él no sabía que iba a salir nada porque era una simple foto y de todas formas a mí eso no me iba a dañar, ¡como si hubiese estado con cincuenta! Si yo no estoy contigo, eres muy libre para hacer lo que quieras. Entonces no ha afectado nada, al revés la relación ha salido reforzada porque él que me había perdido, me volvió a recuperar. Yo estoy en otra tesitura del amor distinta de la de Pol. Digamos que él va más detrás, le da más celos todo y yo de eso estoy muy de vuelta.

¿Cómo definirías con una palabra vuestra historia de amor?

Amor libre o sin etiquetas, aunque eso no sea una sola palabra. Solo me gustan las etiquetas para la ropa.

¿Algo más que añadir?

Lo que dijo la gran Isabel Pantoja a la que adoro: "si el amor está sano, no hay nadie que lo pueda romper, quitar, ni hacer que se destruya".

Sus manías, secretos y el culo que más le gustaría leer: Maestro Joao en 20 preguntas

Tan cómodos como si estuviéramos en nuestra casa, salvo porque estamos rodeados de amuletos, cruces y hasta la misma 'muerta Lola', descubrimos en 20 preguntas los secretos más inconfesables del Maestro Joao en su sala íntima del templo. Allí solo a la luz de un foco, el exconcursante de 'Supervivientes' nos cuenta sin lo que no puede vivir, a quién admira y también detesta de la televisión y hasta la lectura de culo que más desea y tiene pendiente, ¡toda una fantasía al descubierto!