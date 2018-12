Maira 'MyH' confiesa los motivos de su ruptura con Josua

Cargando con la responsabilidad del fin de su relación , Maira ha asegurado que no se sentía completamente entregada, por lo que no consideraba justo para Josua seguir juntos sin estar segura. "Lo hemos dejado un poco mutuamente, pero yoporque he estado un poco ausente, porque no he puesto demasiado de mi parte y tengo proyectos que se me están acumulando y es por eso que le hemos dejado", ha explicado.