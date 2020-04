María Jesús Ruiz cuenta la realidad del aislamiento con sus hijas: "A veces me desespero y lloro"

La que fuera Miss España está en Andújar, aislada ella sola con sus dos niñas. Una situación excepcional que ella misma ha llegado a comparar con su paso por Honduras: "Esto es como 'Supervivientes'. Es otra circunstancia, pero no deja de ser otra etapa de superación y supervivencia" .

Pero lo que en un primer momento parece un relato divertido de cómo están siendo sus días aislada en casa con sus nenas, se convierte en un testimonio que no cuenta otra cosa que la dura realidad que supone ser madre y vivir encerrada con dos niñas .

La modelo nos cuenta los retos de ser madre y estar encerrada con dos peques

"Disfruto mucho de ellas, pero claro, tengo que respirar porque me paso el día limpiando . Son máquinas de ensuciar. Ellas lo mismo se llevan muy bien, que se matan y se pegan… ¡como todos los hermanos!", dice en tono de humor, al mismo tiempo que intenta solucionar una pequeña discusión que surge entre sus hijas. "Pediros perdón ahora mismo", les dice María Jesús a las peques, que rápidamente se distraen y se ponen a jugar con unas botellas de agua.

"Estoy viviendo una realidad paralela. Vivo en un mundo infantil, de sirenitas, caballos y la Barbie. Estoy solo para ellas ", nos explica una María Jesús que no pretende en ningún momento maquillar lo que supone la maternidad en tiempos de cuarentena.

"Ellas están felices, pero yo a veces me desespero y lloro porque llega la tarde y tengo que ir esquivando juguetes para poder pasar…me genera una especie de ansiedad. Tengo que respirar profundo porque, o continúo, o me desespero", relata la ganadora de 'GH', que nos ha enviado estas fotos como prueba irrefutable del patio de recreos que en el que se ha convertido el salón de su casa.