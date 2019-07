María Jesús Ruiz muestra a su hija en común con Julio Ruz: "Hoy hace dos años que llegaste a nuestras vidas"

Tras su paso por la casa más famosa de Guadalix, Julio demandó a su ex por un motivo: su hija en común . Tal y como él mismo contó en la revista 'Diez Minutos', quiere lograr la custodia total de su hija. En dicha entrevista, el exconcursante de 'Gran Hermano' contó que su ex ya era agua pasada y que no sentía nada por ella en la actualidad. "Es un capítulo cerrado", afirmaba en junio de este mismo año.