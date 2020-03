María Jesús Ruiz posa con sus hijas y manda un mensaje: "Nosotras queremos sacarle el jugo a estos días"

“Yo me quedo en casa. Tercer día de aislamiento. Aprovecha el tiempo de cuarentena: ponte retos, lee libros, haz ejercicio. Nosotras queremos sacarle el jugo a estos días", ha escrito en el texto que acompaña a la bonita publicación.

Sus fans no han podido contener la emoción de ver a la dos pequeñas y todos ellos han querido enviarle a la ganadora de ‘Gran Hermano’ sus mejores mensajes. “Son preciosas”, “que bonitas las tres” o “son divinas” han sido solo algunos de los comentarios que ha recibido en esta foto tan entrañable.

María Jesús Ruiz ‘GH’ y su complicada situación sentimental

Lo cierto es que la modelo no atraviesa el mejor de sus momentos. Su última relación, con Curro, no ha salido como ella esperaba. Y es que, a pesar de darle una segunda oportunidad sabiendo que le había engañado y que está casado, finalmente lo suyo no ha podido ser y han decidido darse un tiempo.