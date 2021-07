María Jesús Ruiz muestra lo mucho que ha crecido su hija con Julio Ruz y manda un mensaje a su ex: "No descansaré"

María Jesús Ruiz perdió la custodia de su hija en diciembre de 2020

La modelo vive el cuarto cumpleaños de su hija María Jesús con un sentimiento agridulce

La pequeña es fruto de su relación con Julio Ruz, su compañero en 'GH Dúo'

María Jesús Ruiz no da crédito. La modelo jienense ve cómo pasa el tiempo y cómo sus hijas crecen a pasos agigantados. Este fin de semana, María Jesús Ruz, la hija que tuvo en común con su excompañero de concurso en 'GH Dúo', cumple años y no ha dudado en mostrar lo mucho que ha crecido a través de un post en el que, de paso, carga de forma indirecta contra Julio Ruz.

A finales del pasado año y tras una tensa batalla en los tribunales, María Jesús Ruiz perdió la custodia de su hija pequeña. El fallo la dejó devastada y, aunque hoy celebre con cierta amargura el cumpleaños de su hija, la también exconcursante de 'Supervivientes' ha querido dejar claro que no se rendirá hasta poder recuperarla.

"¡¡Mi María Jesús Bebe!! Esta foto es de hace quince días. Hoy es su cumpleaños. Hace cuatro años estaba de parto. Más de 18 horas de contracciones, 40 semanas y media de embarazo y un mundo de ilusión por conocerte", comienza relatando la modelo en su post, donde puede verse lo mucho que se parece su niña a su madre y lo mucho que ha crecido.

La que fuera coronada Miss España en el año 2015 no podido dejar pasar la ocasión para hablar de lo mucho que ha sufrido para criar a sus hijas. Tanto a la que tuvo con Jesús Ruz como a la que nació fruto de su relación con el empresario José María Gil Silgado. En este sentido, María Jesús Ruiz se dirige a su segunda criatura mientras hace referencia a las "decisiones difíciles" que ha tenido que tomar en sus cuatro años de vida "para que hoy podamos tener un hogar en el que criarte a tu hermana Alba y a ti, solo y exclusivamente con nuestro esfuerzo. Sin ayuda de nadie".

Perder la custodia de su niña ha dejado a María Jesús completamente rota y, por sus palabras, este fin de semana apenas tendrán tiempo para disfrutar juntas "Quiero que sepas que te quiero más que a mi propia vida y que voy a hacer lo que deba hasta poder estar unidas de nuevo. Me siento profundamente triste y el dolor me supera hasta tal punto que no puedo casi respirar", explica.

"Me han arrancado de cuajo un trozo de mí misma, de mi corazón y mi sangre. Según algún experto no tengo derecho de compartir más que 10 minutos de este nuestro día juntas. ¿A vosotros os parece justicia esta crueldad?", pregunta a sus seguidores con dolor. "Mañana recogeré a mi niña a las 21:00 horas. Le daré todos los besos que hoy no puedo", se lamenta.

