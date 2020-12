A lo largo de estos tres añitos de vida de la pequeña, la también exconcursante de 'Supervivientes' ha vivido todo tipo de momentos únicos e inigualables junto a ella y su otra hija, Alba: desde vacaciones en la playa, pasando por Navidades, cumpleaños, fiestas, días de juegos en el parque, y hasta un confinamiento en el que no faltó la diversión y la locura.

"Me acompañas en este viaje milagroso llamado vida que ahora compartimos tú y yo con el mismo aire", escribía la de Andújar, que se moría de ganas de ver la carita de su peque. A finales de julio de 2017 la modelo daba a luz a María Jesús, que llegaba al mundo para cambiar para siempre la vida de su mamá.

"No tengo otro motivo en la vida por el que luchar", escribía por aquel entonces María Jesús junto a esta publicación que plasmaba a la perfección esa conexión única entre madre e hija y ese sentimiento sinigual. Un lazo inquebrantable que dura para toda la vida y que nada ni nadie será capaz de destruir.

Tras varias semanas de hambre, frío y muchas tempestades, la Miss se reencontró con sus hijas en un emotivo reencuentro que quedó inmortalizado en esta preciosa fotografía que no dudó en compartir en su perfil oficial de Instagram. "Madraza", "todo un ejemplo", "qué bonito" o "eres una luchadora", son solo algunos de los cientos de comentarios que podemos encontrar junto a esa publicación.

Si algo no le ha faltado a la pequeña María Jesús han sido juegos, diversión y muchas risas. Acompañada siempre de su inseparable hermanita Alba y de su orgullosa mamá, el día a día de la hija de nuestra vip ha sido el sueño de cualquier niño...y esta imagen es el claro ejemplo de ello.

"Eres, junto a tu hermana, lo que me ha hecho conocer el significado de la palabra amor en su grandeza. No puedo estar más feliz de tener a mis niñas creciendo a mi lado. Os quiero con todo mi corazón", reconocía una emocionada María Jesús que no podía llegar a imaginar que, un año más tarde, iba a estar viviendo esta pesadilla de perder la convivencia diaria con su hija.