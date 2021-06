"Soy fan de la cirugía estética, me encanta. Tengo hechas muchísimas cosas porque me flipa y, mientras pueda, quiera y me sienta mejor conmigo misma, me voy a hacer de todo ", señalaba en su canal de mtmad con la naturalidad que tanto la caracteriza.

El motivo por el que Marina García se ha sometido a una rinoplastia

"No me operaron bien la nariz la primera vez, hace cuatro años", ha comenzado explicando la participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones', que ha asegurado que "tenía el tabique desviado", algo que le impedía respirar con normalidad. "No me entraba bien el aire y se me veía la nariz torcida", ha señalado.