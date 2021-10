La relación de ambos se remonta a cuando el ex de Mayka, Tony Spina, estaba en 'La casa fuerte' . Fue entonces cuando en una escapada a Sevilla ambos se conocieron y pasó algo. "Conocí a Mayka y tuvimos un pequeño desliz" , contó al tiempo el sevillano de este furtivo encuentro. Desde ese momento hasta ahora han pasado más cosas y la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se ha lanzado a una nueva relación con Alejandro Bernardos y está decidida a que no se especule más con lo que tuvo con Gonzalo.

"No os asustéis", ha dicho Mayka a la hora de abordar este tema, aclarando en todo momento en que no hay en ella nada de "maldad" a la hora de expresarse abiertamente acerca de lo que siente por el sevillano. Lo que quiere la murciana es dejar muy clara su postura y que no se siga alimentando más revuelo en torno a ellos dos juntos.