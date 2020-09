La mayor y la más desconocida: Lucía, la hija de Kiko Matamoros

Kiko tiene tantos hijos como días tiene la semana -casi-. Por eso, no nos extraña nada que algunos de ellos sigan siendo todo un descubrimiento para nosotros. Es el caso de Lucía, de la que no conocemos tanto como nos gustaría.

Lucía Matamoros se pone de lado de Marta López Álamo

Aunque su "no tan buena" relación era un secreto a voces para todos, Lucía Matamoros ha decidido volcarse con su padre en esta complicada etapa de su vida. Por lo que sabemos, la joven cogió de la mano al colaborador y le aconsejó que no permitiese que estos conflictos familiares le separasen del lado de Marta.

Así es la hija mayor y más desconocida de Kiko Matamoros

A pesar de que no conocemos mucho de ella, su nombre ha resonado con fuerza las últimas horas, a raí de las declaraciones de su padre que, muy emocionado, relataba en 'Sálvame' el profundo episodio que ha vivido junto a su hija mayor.

Lo cierto es que la hospitalización le ha servido a Kiko Matamoros para reflexionar sobre la relación que tiene con sus hijos. "Con Diego he tenido cuatro años de distanciamiento y eso no lo voy a recuperar en la vida, el daño que te hacen estas cosas no es gratuito, hay brechas que se abren e historias que degradan la relación", explicaba haciendo balance de su historia ahora que parece vuelve a estar unido a su hija Lucía.