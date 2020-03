Melyssa se va de Marrakech y aclara si ha roto su relación con Tom: "Ahora mismo ninguno puede viajar"

Mucho se hablado de la relación de Melyssa y Tom tras su salida de ‘ MyHyV ’. La parejita decidió darle una oportunidad al amor desde que se fueron juntos del programa e incluso optaron por irse a vivir juntos a Marrakech. Ahora, los dos han hecho saltar todas las alarmas entre sus seguidores, que han querido saber si la ex de Santana ha roto con su expretendiente.

Sus fans, que siguen muy de cerca todos sus pasos en redes, no han dudado ni un momento y se han lanzado a preguntarle a la pareja si están juntos en sus últimas fotos de Instagram. Tanto la extronista de ‘ Mujeres y Hombres y Viceversa ’ como su expretendiente no han dudado en responderles.

Esta ha sido la contestación de la influencer cuando le han preguntado si ya no está con Tom: “Sí, lo que pasa que ahora mismo ninguno puede viajar”. Por su parte, él no dudaba en contestar a otro de sus seguidores y lo hacía así: “Sí estoy con Melyssa, pero está con su familia ahora. No se puede viajar”.