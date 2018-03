Los mensajes ocultos entre Oriana Marzoli y su supuesto novio: "No olvides lo que te he susurrado"

Hace unos días, las redes sociales nos hacían presagiar que la ex concursante de 'Supervivientes', Oriana Marzoli, había vuelto a encontrar el amor. Después de una mediática y dolorosa ruptura con Luis Mateucci, parece ser que Oriana ha vuelto a encontrar el amor. Amante de la música, de los tatuajes y de la escritura... así es la nueva conquista de la ex tronista. Hemos visto como no paran de mandarse mensajes ocultos e indirectas a través de las redes sociales: "No olvides lo que te he susurrado", le comentaba él.