Aunque Michu cuenta con el apoyo de su familia política, es realmente ella quien cría y acompaña a María del Rocío en su día a día. Un paso a paso que la pareja de José Fernando Ortega disfruta y que no duda en compartir con su comunidad de seguidores en Instagram, donde la gaditana ha mostrado lo mucho que ha crecido su hija y el impresionante parecido que guarda con su tía Gloria Camila .

La pequeña Rocío, como cariñosamente la llaman en casa, cumplirá cuatro añitos en apenas unos meses y su madre no puede estar más orgullosa. La nuera de Ortega Cano ha aprovechado la semana de Carnaval para disfrutar de tiempo de calidad con su hija y "jugar a ser mayores". Han sido varias las fotos que ha publicado la andaluza junto a su pequeña, consiguiendo cientos de likes y demostrando lo mayor que está:

Muchas niñas de la edad de María del Rocío sueñan con poder vestirse o maquillarse como sus madres y no dudan en robarles sus cosméticos para pintarse como ellas. En esta ocasión no ha hecho falta, pues la propia Michu ha sido cómplice de su hija, ayudándola a conseguir su mismo 'beauty look'.