Miguel Frigenti habla de la depresión severa que sufrió: “Supongo que será mi compañera de vida”

Miguel Frigenti narra los duros años que ha sufrido tras ser diagnosticado de depresión severa

El colaborador de 'Sálvame' ha querido lanzar un mensaje a favor de no banalizar la salud mental

Miguel Frigenti se ha convertido en uno de los colaboradores habituales de 'Sálvame'. El periodista ha aprovechando su actual proyección pública en el programa de Telecinco para hablar por primera vez de la depresión severa que le diagnosticaron hace unos años, y así exponer a sus seguidores la importancia que tiene conservar una buena salud mental.

"Con 24 años me diagnosticaron depresión severa debido a un duelo complicado. La tristeza vino acompañada de la ansiedad", comienza relatando el colaborador de Telecinco, que ha querido exponer una parte íntima de él a través de un hilo en su perfil de Twitter. En él, Miguel Frigenti también ha compartido los detalle de su lucha contra este trastorno que lleva padeciendo desde hace unos años: "Estuve tres años medicado luchando contra ella, hasta que por fin decidió liberarme. En raras ocasiones vuelve a visitarme para recordarme quien manda".

El tertuliano ha confesado que la ansiedad no entiende de momentos y que le invade hasta cuando no tiene ningún problema en la actualidad: "No distingue de momentos felices y momentos tristes. A veces la felicidad también me la provoca. Curioso, ¿verdad?". Y por ello, Miguel Frigenti ha querido visibilizar este problema hablando de su enfermedad lanzando un mensaje directo a todos los que sufren lo mismo: "Supongo que será mi compañera de vida, aunque he aprendido a lidiar con ella. Banalizar y estigmatizar la ansiedad es lo peor que podemos hacer".

Aunque el madrileño es muy receloso de su intimidad, el problema de la depresión que sufrió hace años y ha hecho público no es el único que conocemos de su vida privada. El colaborador de 'Sálvame' también narró en el pasado los duros capítulos que vivió durante su infancia por su orientación sexual. Según describía el propio Miguel tuvo que hacer frente a insultos, amenazas e incluso palizas siendo un niño: "Se supone que la infancia debe ser la mejor época de tu vida. La realidad es bien distinta. Yo no tuve infancia. Me la robaron entre todos", escribió el periodista en una reflexión que también hizo a través de las redes sociales.