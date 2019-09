Mónica Hoyos manda un mensaje tras su paso por 'Supervivientes': "No quiero oscurecer el brillante concurso que hice"

Tras varios meses de finalizar el reality, Mónica ha mandado un mensaje a todos los que han apoyado y salvado de las numerosas nominaciones durante su paso por Honduras. Un mensaje que, además, también ha estado dirigido a sus 'haters', a los que ha mandado un recadito: "Para todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí, os mando este beso de "sí, se puede". No contesto a nada porque no quiero oscurecer el brillante concurso que hice. Cuando vas a un concurso de supervivencia vas a sobrevivir de verdad, a comer, a hacer y a currar. No te hace falta entrar en otros temas, a no ser que no hagas nada... Si, mi gente, a veces hay que reconocernos todo lo bueno que tenemos", ha escrito Mónica junto a una imagen en la que aparece lanzando un beso a cámara.