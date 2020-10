Leticia Sabater se despide de su hermana con un conmovedor mensaje

Un conmovedor mensaje que no ha tardado en recibir respuesta por parte de sus miles de seguidores, que se han volcado con ella en este momento tan complicado de su vida, mandándole todo tipo de comentarios de amor y haciéndole llegar sus más profundas condolencias.

Así era Silvia, la hermana de la ganadora de 'La Casa Fuerte'

Además, también había intervenido en ‘Sálvame’ y ‘Sábado Deluxe’ e, incluso, en ‘Cámbiame VIP’, cuando la cantante de conocidos temas como ‘La Salchipapa’ o ‘Vete pal carajo’ se sometía a un cambio de look.

“Mi hermana ha sido bizca toda la vida pero ¿y qué? Los comentarios sobre este defecto me parecen ruines. Yo sé que mi hermana no tiene voz y no sabe cantar, pero su música funciona”, señalaba Silvia en unas de sus intervenciones en los platós de Telecinco, donde acostumbraba a sacar las uñas para defender a Leticia.