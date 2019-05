Desde 'GH' a 'Supervivientes': Mujeres que celebrarán el Día de la Madre por primera vez

El Día de la Madre ha llegado otro año más y con él queremos hacer un homenaje a todas esas madres que celebrarán este día por primera vez. En Telecinco tenemos a muchas de estas mamás primerizas como Adara e Ivy de 'GH' o como Paola Caruso de 'Supervivientes'. Pero no sólo vivirán este acontecimiento, porque hay muchas otras, como Verdeliss o Azahara , que también han decidido ampliar su familia en este 2019. ¡Viva el baby-boom telecinquero!

Algunas se acaban de convertir en madres primerizas, como es el caso de Isabel Jiménez, que celebrará su primer día de la madre junto a su bebé. Pero no es la única porque el 'baby boom' ha llegado a Telecinco para quedarse. Adara Molinero, ex concursante de 'GH', también se ha estrenado como mamá tras haber dado a luz junto a Hugo, último ganador de la edición anónima del reality de convivencia, a Martín.

Pero tampoco es la única parejita (la de Adara y Hugo) porque otros ex grandes hermanos celebrarán desde Australia la llegada de Martina a sus vidas. Y para rematar la ronda de realities de la cadena, Paola Caruso, que tras ser abandonada por el padre del bebé, celebrará como una auténtica 'superviviente' su primer día de la madre.

Isabel Jiménez, el rostro de informativos que se ha estrenado como mamá

Adara Molinero: La ex concursante de 'GH', que muere por el pequeño Martín

La ex gran hermana es otra de las mamás que podrán celebrar este día por primera vez en su vida. La joven tuvo a Martín hace dos meses y, desde entonces, no se ha separado de él. Precisamente fue la tarde del 22 de febrero sobre 18:40 cuando veíamos por primera vez la imagen del pequeño Martín junto a su madre.

Ivy: en Australia y junto a Carlos, la exgranhermana celebrará junto a Martina el #DíaDeLaMadre

Tras nueve meses de embarazo, la hija de los ex grandes hermanos nació en Australia a finales de marzo y los papás presentaron a Martina ante su legión de fieles seguidores en redes sociales.

Paola Caruso, la exconcursante de 'Supervivientes' que lucha como madre soltera

Noemí Merino, un embarazo complicado

La concursante de 'GH 12+1' sorprendió a sus seguidores con la noticia de su embarazo, la cual llevaba meses ocultando. Confesó haber "vivido un drama" y no estar emocionado con la idea de ser madre. Pero todo eso cambió y semanas después se mostraba feliz e ilusionada por su futura maternidad: "Después de todo lo que he pasado, me siento feliz y con ganas de darle ya todo mi amor", confesó. Noemí anunció en redes sociales el nacimiento de su hija Irina con una foto de su mano.