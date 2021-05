¿Qué pasa entre Noemí Salazar y su madre? ¿Han dejado de tener esa maravillosa relación que conquistó a la audiencia tras protagonizar ‘Los Gipsy Kings? Lo cierto es que en las últimas semanas se han viralizado varios ‘ataques’ públicos entre madre e hija en redes sociales que, en vez de aclarar el conflicto, lo único que dejan entrever es que la relación entre la que fuera concursante de ‘GH’ y Raquel ya no es igual. Pero, ¿qué ha pasado entre la progenitora y la descendiente del clan brilli-brilli? ¿Estamos ante la guerra definitiva o es un distanciamiento que se resolverá en unas semanas?

Enero de 2021. Los rumores de la mala relación comienzan en redes sociales y Noemí decide atajarlos con una emotiva carta en la que deja claro lo mucho que quiere a su madre y acalla el murmullo que las distanciaba según las “malas lenguas”. "Solamente tú y yo sabemos la relación que tenemos y lo que nos necesitamos la una a la otra. No tengo un recuerdo en el que no estés. 29 años a tu lado y siempre me vas a tener", escribía la madrileña junto a una foto de ella con su hija y su madre.