Enamorado desde hace 17 años y padre de una hija: la vida familiar de Pablo Chiapella

Pablo Chiapella es uno de los actores más queridos de ' La que se avecina '. El actor manchego, que da vida a Amador Rivas en la ficción, lleva años dedicándose al mundo del espectáculo y el entretenimiento, aunque buena parte de la audiencia le conociera gracias a su participación en la exitosa serie de Telecinco. No obstante, su vida personal y familiar son para la gran mayoría un auténtico misterio.

A diferencia de otros compañeros de profesión, el sueño de la infancia de Pablo Chiapella no era el de ser actor. Después de terminar el instituto, el de Albacete se diplomó en Magisterio y se especializó en Educación Física . Gracias a su amigo Ernesto Sevilla (Teodoro Rivas en LQSA), 'el Cuqui' descubrió el mundo de la interpretación. Con él participó primero en 'La hora chanante' y 'Muchachada Nui'. En este último programa, además de actor, Pablo Chiapella ejerció como subdirector y realizador.

Pablo, hijo de maestros, mantiene una excelente relación con sus padres y con su hermana, con quienes se ha dejado ver en alguna que otra ocasión. De su mujer, en cambio, no hay ni rastro en redes sociales.

No obstante, Chape, como cariñosamente llama al intérprete su círculo cercano, lleva al lado de Natalia Puente desde hace más de 17 años. A pesar de no haberse casado, la pareja ha formado una preciosa familia de la que el humorista no puede estar más orgulloso.