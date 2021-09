Pablo Moya ha vuelto a cambiar de coche . El exconcursante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' y participante de 'La última tentación' se ha desecho de su último coche de lujo y adquirido otro del que ya está presumiendo en sus redes. El ex de Mayka Navarro ha tenido varios 'juguetes nuevos' en el último año y es probable que se deshaga de su última adquisición dentro de poco. ¿Pero cómo y por qué cambia el Dj de vehículo casi más que de pantalones?

"Me despido de mi querido Ateca y esta vez toca probar el nuevo Golf 8 . Prácticamente lo estreno yo, tiene hasta plásticos aún… De momento tiene muy buena pinta , a mí los Golf siempre me han gustado mucho. Os iré contando qué tal las primeras sensaciones. Por ahora veo como novedad que es todo muy minimalista, hasta el punto en el que han desaparecido hasta los botones físicos y todo es totalmente táctil. Por fuera es muy bonito", aseguraba tras recibir su nuevo coche.

Mientras otros compañeros de 'las tentaciones' se dedican a colaborar con otro tipo de marcas, Pablo Moya ha sabido encontrar negocio en el nicho automovilístico, donde probablemente a través de contratos de cesión de duración determinada, el murciano puede cambiar de coche cada X meses a cambio de publicidad. Además, esto le permite continuar presumiendo de una vida por todo lo alto mientras conduce vehículos de lujo, nuevos o seminuevos, sin la necesidad de arruinarse. No obstante, y a pesar de lo feliz que es pudiendo recorrer España entera con sus coches, Pablo no se ha librado del 'hate' de las redes y en más de una ocasión ha tenido que salir a defenderse de las críticas recibidas por presumir de "coches de mierda" y no de otros de gamas todavía superiores y precios imposibles.