Paula Casti 'MyH' se tatúa por amor durante su viaje romántico a México

Durante su viaje, Paula nos ha mostrado distintos lugares de ensueño, la complicidad con su mujer e incluso un desnudo integral. Pero esto no es todo, la expretendienta ha decidido tatuarse en compañía de su chica. El tatuaje elegido ha sido la frase "siempre nuestras" y la zona donde se lo ha puesto ha sido el antebrazo.

Paula ha compartido a través de su Instagram todos los detalles e incluso hemos podido verla sufriendo un poco mientras el tatuador estaba haciendo su trabajo. "Ya me lo he hecho, me ha dolido un poquito más que los otros que llevo, pero ha quedado precioso", ha contado.