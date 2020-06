De Paz Padilla a Anabel Pantoja: los telecinqueros que triunfan como 'tiktokers'

Si hay algo que ha triunfado durante esta cuarentena eso ha sido a aplicación TikTok . Miles de personas se ha unido a esta plataforma para crear divertidos vídeos cortos con los que pasar el rato y entretener a sus seguidores. Como no podía ser de otro modo, entre esas personas se encuentran muchos de nuestros telecinqueros. Algunos han seguido desarrollando su faceta artística en esta app y otros nos han mostrado un lado divertidísimo que hasta ahora tenían oculto.

Dominar esta aplicación no es tarea fácil pero muchas de nuestras celebrities se han transformado en verdaderos ‘tiktoker’ y cuentan con miles de fans que cada día disfrutan de sus ocurrencias. A continuación os desvelamos el ranking de los telecinqueros que más triunfan en este nuevo espacio virtual:

En segundo lugar tenemos al exsuperviviente con más de 817.000 seguidores. ‘Tik tok’ está plagado de chicos guapos y Fabio se une al listado. Aunque sus primeros vídeos se remontan a 2017, no ha sido hasta 2019 cuando el argentino ha recuperado su actividad en la app.

Aunque, sin duda, el lado que más nos gusta ver de Edurne es el de sus parodias, que no lo digo yo, lo dicen las cifras: este vídeo es el más visto de su perfil):

Varios puestos la separan de su amado Fabio, pero con casi 520.000 seguidores la extronista no se queda corta. Aunque Violeta lleva subiendo vídeos desde 2019, su actividad ha incrementado considerablemente desde que entramos en cuarentena por Coronavirus. Violeta ha pasado todos y cada uno de los challenges de bailes y, entre una coreo y otra, aprovecha para subir indirectas varias contra sus peores enemigas:

Saber que está por debajo de Violeta no le gustará nada a la concursante de ‘La casa fuerte’, pero sí, Oriana acumula unos 100.000 seguidores menos que Violeta. Los más de 408.000 seguidores de la extronista disfrutan de sus ocurrencias de diva, porque si algo hay en la cuenta de Tiktok de Oriana es eso: amor propio, indirectas extremadamente afiladas y algún que otro reto de baile que no puede faltar en ningún perfil que se precie. ¿Lo mejor? Que Oriana no sólo representa los doblajes más usados en Tiktok, también los genera ella misma para que otros puedan usar sus frases de autocomplacencia. Pero lo que mejor se le da a Oriana son los acentos latinos: