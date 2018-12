Paz Padilla no solo está disfrutando mucho de su labor en el talent show, sino que además, se ha llevado una nueva afición. Parece que las grabaciones del programa han despertado en la gaditana el gusanillo por el Acroyoga. "La culpa la tiene @gottalenttv ¡¡ No he podido resistirme!!😱" ha escrito la conocida presentadora junto a unas imágenes haciendo piruetas por las alturas.