En pleno huracán mediático, Pipi Estrada ha pretendido mantener a su hija completamente al margen de todo y se la ha llevado a disfrutar del arranque del año desde las exóticas playas de Fuerteventura. Acompañados por su inseparable pareja , el exconsejero del amor en 'Mujeres y hombres y viceversa' ha sumado una nueva aventura junto a su pequeña (que ya no es tan pequeña), con la que disfruta de unos días de ensueño.

Como era de esperar, esta publicación no ha pasado desapercibida para los que fueran seguidores de Pipi Estrada y Miriam Sánchez, que se han alegrado mucho de ver a la pequeña, a la que han podido ir viendo crecer hasta convertirse en una guapísima adolescente .

Aunque la relación entre Pipi Estrada y Miriam Sánchez no está en su punto álgido, ambos siguen unidos por la educación y la formación de su hija Miriam, que tiene trece años y se encuentra en plena adolescencia. "Momentos felices. Volveremos a este paraíso, no tengo ni una sola duda", ha escrito el periodista junto a esta publicación que ya acumula cientos de 'me gustas' y comentarios de caripño.