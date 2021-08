La hermana de Mauro Icardi ha reaparecido a través de sus historias de Instagram, donde sus seguidores han podido ver las primeras imágenes de ella. "Muchísimas gracias a toda la gente que me ha mandado un mensaje y aún no le he respondido", ha comenzado expresando. Y es que, desde que participó en 'Supervivientes', son muchas las personas que siguen muy de cerca su día a día junto a Hugo Sierra. "Gracias a todos ustedes que están siempre pendientes y me ponen contenta. Les mando un beso enorme. Estamos muy felices", ha continuado.