La prueba que confirma que Hugo Paz ha olvidado a Sofía Suescun con un nuevo amor

¿Os acordáis como el concursante de ‘Supervivientes’ se besaba una pulsera durante las últimas nominaciones y puso en el pergamino el nombre de ‘Mel’? Pues nosotros sí y, además, os lo recordamos. Nuestros compañeros de 'Socialité' ya encontraron hace unos meses a la chica que tiene enamorado a Hugo , pero nosotros hemos descubierto la prueba definitiva que confirmaría que lo de Hugo con Mel es algo que va totalmente en serio: ha asistido a la boda del hermano del portuense y ha bailado con toda la familia como una más. ¡Love is in the air!