Raquel Lozano 'GH' comparte la primera foto oficial con su chico

Después de una breve pero intensa relación con el profesional de Moto GP, Óscar Haro , no hay duda de que Raquel Lozano ha superado la ruptura de la mejor manera posible. Tal y como nos contaba en exclusiva para 'Outdoor' , la exconcursante de 'Gran Hermano' ha recuperado la ilusión y hemos podido descubrir que lo ha hecho de la mano de

Tras meses de discreta relación, Raquel ya no puede esconder su amor. Muy ilusionada, la extremeña ha presentado a su chico de manera oficial y ha compartido, a través de su perfil de Instagram, la primera fotografía a solas con Charlie.

Hasta el momento solo habíamos podido ver a Raquel y el empresario compartiendo tiempo con amigos y en fotografías de grupo. Dedicándose una mirada de complicidad y con una delatadora sonrisa , en esta ocasión, hemos podido verlos en su primer posado como pareja. "Quien no entiende una mirada, jamás entenderá una larga explicación. Contigo todo es tan fácil. Gracias por tanto", ha comentado una enamorada Raquel.

Además, Raquel ha acompañado la publicación del mismo emoticono de anillo que lleva compartiendo durante los últimos meses. Pese a habernos asegurado que, por el momento, no significa nada, nosotros no podemos evitar plantearnos una posible boda. ¿Estaremos más cerca de ver a la ex gran hermana pasar por el altar?