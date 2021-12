A Raquel Morillas le cambió la vida un accidente de tráfico que sufrió hace 18 años. La que fuera concursante de 'Gran Hermano 3' volvió a nacer aquel fatídico 2 de junio de 2003, aunque este grave suceso le dejó secuelas permanentes. Y, aunque a día de hoy tiene una vida plena con su mujer y su trabajo en la ONCE , no deja de impresionar lo que pasó tras volcar su descapotable. La propia Raquel ha mostrado un ejemplo concreto: una radiografía de su cabeza llena de tornillos y placas por dentro .

En la radiografía de cráneo que ha publicado se puede ver con claridad la estructura que rodea el cerebro, los huesos faciales, de la nariz y senos paranasales llenos de placas y tornillos que son un claro signo de la ardua tarea médica de reconstrucción que se tuvo que llevar con ella. Tanto es así que la propia Raquel ha reconocido que es milagroso el que pueda estar subiendo esta imagen a día de hoy en su Instagram: "Creo bastante en el destino y ese día aún no me tocaba marchar".

Ella misma ha relatado en alguna ocasión todas las metas que ha tenido que ir pasando para poder hacer una vida prácticamente normal ahora, aunque eso sí, con limitaciones para siempre. "Llevo diez operaciones desde el accidente, pero siempre han sido por problemillas. Cuando me tuvieron que operar de urgencia y me dejaron sorda de ese oído. Luego que si me salió un bulto por encima de la nariz, y se dieron cuenta de que tenía un agujero en el hueso que no se arregló en su día", ha llegado a decir de ese periplo de operaciones.