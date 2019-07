Raquel Morillas 'GH' pierde casi todo al divorciarse de su exmujer: "Una vergüenza terminar así"

"No descarto volver a pasar por el altar", ha confesado sobre sus próximos planes con su pareja Noah, aunque no sea algo prioritario. Enamorada, liberada y con su faceta de youtuber en éxito con su canal , Raquel ha hablado abiertamente sobre el sexo entre chicas, cómo es su primer día de trabajo como teleoperadora y hasta ha hecho la presentación oficial de su nueva mujer. Un perfil que no ha hecho nada más que crecer desde que lo anunciase hace unos meses y que junto a su chica es lo que de verdad ahora le ilusiona.