Ricky estalla contra Adara y aclara su verdadera relación con Pol Badía

Un nuevo triángulo amoroso ha resurgido a partir de la exclusiva entrevista que Adara dio para 'Outdoor' . Las declaraciones de la ex concursante de 'Gran Hermano' han tenido mucha repercusión y uno de los afectados, Ricky, no se ha mordido la lengua y se ha pronunciado contundentemente acerca de la supuesta relación que este habría mantenido con Pol Badía mientras ellos eran pareja.

Y es que tras cerrar definitivamente la puerta a una reconciliación con Pol, Adara desveló algunos detalles desconocidos de lo que había sido el fin de su relación y la preferencia de este por los chicos: “Las cosas siguieron con otros chicos fuera de 'GH'. Veía mensajes y cosas... Yo se lo decía, pero él me seguía diciendo que eran amigos, que eran bromas. Lo último que vi fue una conversación con un chico conocido que le decía que fuera a verle a Canarias. Pol le decía que no podía ir porque estaba malo y él le respondía: por eso no me das de tu medicina”, explicó.