Rocío Flores le dedica unas palabras a su novio y él responde: "Te lo debo todo a ti"

"Felicidades mi vida por tu 24 cumpleaños, pero sobre todo felicidades por ser una persona 10, por tener un corazón que no te cabe en el pecho y por quererme como lo haces", ha escrito la nieta de la más grande a su chico, que ha cumplido 24 años. "Ojalá viéndote cumplir años toda la vida, siempre de tu mano. Te amo tesoro", ha terminado la dedicatoria la de Málaga, que ha acompañado este precioso texto con una imagen de los dos tortolitos en la que ella posa con unas extravagantes gafas.

La respuesta no ha tardado en llegar y Manuel, que desde hace más de tres años se ha convertido en su inseparable compañero sentimental, ha querido demostrar al mundo que lo que siente ella por él es recíproco. "Gracias mi niña, todo te lo debo a ti, es un orgullo quererte y no hay nada que me haga más feliz que el tenerte. Siempre de tu mano. Te amo mi vida", ha contestado a modo de reacción el joven cumpleañero en la foto.