“Necesito un día entre el domingo y el lunes”, ha escrito el ex gran hermano en el texto que acompaña la imagen que publicado en su perfil de Instagram. En la fotografía podemos verle sobre la cama y mirando a cámara con una intensa mirada.

Ante esa mirada, su novia no ha podido resistirse a comentarle la publicación. Con una frase mítica de su repertorio, la Molinero ha dejado patente que el amor que siente por Rodrigo es inmenso y que están en su mejor momento. “Madre mía, madre mía”, ha sido lo que ha escrito la madrileña al joven. El post ha triunfado no solo entre la ex ganadora de la versión VIP de ‘Gran Hermano’ porque sus fans han hecho que acumule más de 8 mil likes y casi trescientos comentarios.