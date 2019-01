Romina Malaspina 'SV' reaparece enamorada de un actor internacional

Pero la relación entre la influencer y actor colombiano no tuvo un buen desenlace. Meses después de oficializar el noviazgo, la argentina era la encargada de anunciar el fin de su historia. Según la propia Romina confesaba para un medio argentino, "el ego del actor" había sido el principal motivo de la ruptura. "Él no es lo que yo esperaba, no es la persona con la que quiero seguir compartiendo cosas porque no me interesa. Es definitivo: no tengo ganas de seguir con él, de mi parte no hay vuelta atrás. Es un flaco un poco egocéntrico y esas cosas no me gustan. Las personas con ego me dan mucho rechazo. No me gustan los tipos que se creen que son Dios", afirmaba Romina, muy desilusionada con el actor.