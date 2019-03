Rosa Benito se atreve con un piercing en la nariz y estalla contra las que le critican

La nueva Rosa Benito se atreve con todo y así lo ha demostrado en su última publicación en la que aparece irreconocible. La ex colaboradora de 'Sálvame' , que cada vez luce una apariencia más moderna se ha apuntado a la moda del piercing en la nariz y no ha dudado en mostrarlo en público y en defenderse después ante las críticas.

A Rosa Benito le quedan pocas cuentas pendientes por hacer y en su empeño por comerse la vida no deja de asombrar al mundo con sus continuas innovaciones. Si tan solo hace unos días confesaba que, lo cierto es que por su aspecto la Benito resulta cada vez una abuela más joven.

"Me parece tan vergonzoso que las mujeres ataquen a las mujeres.¡¡¡Que más queréis ver!!! Cuanto tenemos que aprender de los hombres que siempre se protegen entre ellos...", respondía Rosa a muchos de los ataques que había recibido y que venían de otras mujeres.

La excolaboradora de 'Sálvame', muy enfadada

La ex de Amador Campos no se mordía la lengua y de la diversión pasaba a descargar su enfado público y expresaba cómo se sentía colgando otra publicación que reunía las dos cosas que le habían sacado de quicio: por un lado los comentarios tan críticos por el mero hecho de colgar una foto desenfadada y divertida; por otro, al parecer un recado que iba dirigido hacia el ex de su hija, Antonio Tejado, que le ha cogido gusto a sacar a relucir el nombre de Chayo Mohedado en el reality de 'GH DÚO'.