"Se me hace hasta raro decir mi exnovio", ha comenzado Rym. A continuación, la extronista de 'MyHyV' ha relatado que las cosas no han ido bien estos últimos meses porque ha estado muy estresada con la preparación de una línea de maquillaje que está lanzando. "He estado más fría, no coincidíamos mucho y cuando nos veíamos estábamos fríos. Hemos pasado muchas cosas que creo que una pareja normal no suele pasarlo. No estábamos muy estables, yo hacía más vida con mis amigas y el con sus amigos y había cosas que no me gustaban", ha continuado.